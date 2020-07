Rieti, spuntano gli alberi in via Roma. Sono stai offerti dai commercianti

Paola Corradini 16 luglio 2020 a

Tra la curiosità generale dei passanti nella mattinata del 15 luglio in via Roma sono “spuntati” degli alberi in vaso che man mano venivano posizionati negli spazi liberi accanto ad ogni negozio. Sono stati in molti a chiedersi cosa stesse accadendo con la via centrale cittadina che si stava lentamente trasformando in un viale alberato. Poi l'arcano è stato svelato: l'iniziativa è proprio dei negozianti di via Roma che hanno deciso di versare una quota a testa per l'allestimento. A spiegare da dove nasce l'idea è Beatrice proprietaria dell'omonimo negozio: “Volevamo rendere più attraente quella che è la via centrale anche per shopping e rifacendoci a quanto già fatto dai colleghi di via Garibaldi, abbiamo portato avanti questa scelta. Gli alberi sono larici e querce due specie caratteristiche del nostro territorio”.

Alberi a parte la notizia è che per la prima volta il progetto ha visto la partecipazione di tutti i commercianti via Roma, per l'esattezza trentasei, che hanno aderito con entusiasmo alla proposta lanciata da Beatrice ed altri colleghi. “Inoltre – aggiunge Beatrice – abbiamo richiesto ad Ascom di poter utilizzare un impianto di filodiffusione che, come accade a Natale, possa diffondere musica dalle 18 in poi. Inoltre anche l'amministrazione comunale si è dimostrata collaborativa promettendoci che a breve installerà delle panchine lungo la via. Basta automobili parcheggiate, è ora di cambiare passo e chissà che via Roma non diventi viale Roma”. In collaborazione con un vivaio di Rieti durante il periodo natalizio gli alberi verranno sostituiti da abeti.