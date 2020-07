Fara Sabina elezioni comunali. Maestri: "Lista unica a sinistra oppure lascio"

Paolo Giomi 16 luglio 2020 a

Una lista unitaria con dentro tutte le anime del centrosinistra o niente. E’ l’appello – anche se sarebbe più opportuno dire “ultimatum” – lanciato alle forze politiche dell’universo progressista dal leader di “SceltaLibera” Danilo Maestri, che in una sorta di lettera aperta annuncia non solo il suo passo indietro dalla corsa alla scelta del candidato sindaco – il suo nome è stato dato tra i papabili nei giorni scorsi -, ma anche la volontà di ritirare il suo movimento civico dai giochi elettorali qualora la coalizione “Fara Merita” e l’associazione “Il Ponte” non riescano a trovare un accordo per correre uniti a sfidare le liste di centrodestra. “Dobbiamo tornare a partecipare, a rendere parte integrante del nostro progetto i cittadini e le idee; è il momento di smetterla con la politica fatta di giochi di potere e di palazzo, di favori e di promesse mai mantenute – scrive Maestri - dobbiamo farlo senza mai rinnegare le nostre appartenenze, con serietà. Fara ha bisogno di voltare pagina e di farlo tutti insieme. Ci troviamo oggi a condividere delle idee e un progetto con compagni ed amici, con la sensazione che questi anni non siano stati utili a capire gli errori del passato, di un tempo che non può essere riproposto così com'era. Davanti a noi abbiamo da fare un grande lavoro di ricostruzione, frutto di una destra che ha devastato il nostro territorio, eppure siamo fermi a ragionare su vecchi schemi ormai superati dal tempo, di rancori e di vecchie ruggini, di cose che certamente non aiutano a guardare oltre e a proporre un progetto unitario e trasparente, in cui tutti dovrebbero avere la stessa dignità. Siamo ostaggio di un meccanismo che negli ultimi quindici anni ha fatto sì che le forze progressiste del Comune e le forze migliori della società civile non siano riuscite e non riescano a trovare una sintesi: viaggiano su binari che non si incontrano, allontanando e frenando nuove personalità, delegando ai più "esperti" la gestione della politica e degli equilibri interni. Un film già visto troppe volte. Nonostante i buoni propositi, le idee ed il progetto siano fortemente unitari – prosegue ancora Maestri - tutto il resto rende la nostra strada tortuosa e piena di insidie, che tuttavia possiamo ancora superare; i tempi per trovare una strada unitaria sono molto stretti, ma c'è ancora spazio”. Maestri poi va ancora più diritto al nocciolo della questione, ribadendo come “chi ha già dato non può tornare a dare (chiaro il messaggio rivolto ai “cavalli di ritorno”, reali o presunti, come l’ex sindaco Vincenzo Mazzeo, ndr), ora è necessario fare un passo di lato per spingere il nostro progetto verso una strada più ambiziosa e lasciare spazio a chi cerca di camminare con la testa focalizzata sul futuro e non sul passato”.