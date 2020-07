Il Comune cerca immobili per ospitare le scuole. Tavolo con i dirigenti scolastici

Matteo Torrioli 16 luglio 2020 a

Il Comune di Monterotondo ha deciso di cominciare a cercare soluzioni per far ripartire le numerose scuole presenti sul territorio. La città è da sempre un punto di riferimento per il territorio avendo, oltre alle scuole elementari e medie, anche tutte le scuole superiori, frequentate anche da molti studenti provenienti dai Comuni limitrofi. Sulla base delle linee guida del Miur del 26 giugno, l’Amministrazione Comunale ha avviato “dei Tavoli tecnici che, con il coinvolgimento dei vari attori istituzionali e dei Dirigenti scolastici, ha lo scopo di individuare modalità, interventi e soluzioni che permettano un avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico, tenendo conto delle risorse disponibili sul territorio in risposta ai bisogni espressi”. In tale contesto il “Gruppo di Lavoro istituito svolge un’azione consultiva per analizzare proposte ed alternative che, con riferimento alle specifiche esigenze del contesto di riferimento, possano rispondere adeguatamente e tempestivamente alla estrema diversificazione delle richieste formative provenienti dalle famiglie, dagli studenti e dalle studentesse e dall’intera comunità territoriale”. In sintesi, al Comune servono nuovi locali per ospitare i ragazzi che, viste le distanze interpersonali da mantenere, non possono entrare dentro le aule già esistenti. Le Linee Guida del Miur evidenziano che “gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore e gli Istituti scolastici possono sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti educativi di comunità”, ferma restando la disponibilità di adeguate risorse finanziarie”. Per questo il Comune di Monterotondo ha avviato “una preliminare indagine conoscitiva per verificare la disponibilità sul territorio comunale di immobili che possano essere destinati all’allestimento di aule didattiche integrative per l’a.s. 2020/2021, al fine di garantire un’adeguata collocazione degli spazi didattici ulteriori che necessitano per l’avvio del prossimo anno scolastico (per adeguamento alle normative Covid) non necessariamente in un unico immobile”. Potranno sorgere, quindi, “scuole diffuse”, ovvero scuole con aule sparse per la città. L’Amministrazione valuterà l’idoneità delle eventuali proposte sulla base delle proprie esigenze nonché delle caratteristiche dei locali proposti.