Poggio Mirteto, il sottopasso della stazione bus imbrattato con le scritte

Scritte sui muri a Poggio Mirteto. A far presente il problema è Walter Consumati, ex consigliere comunale di minoranza. In particolare, ce ne sarebbero alcune nel sottopassaggio che porta al terminal degli autobus. Due scritte si troverebbero all'imbocco del tunnel. Una terza scritta si trova all'uscita del sottopassaggio, a ricordo di una persona scomparsa, e proprio quest'ultima è entrata al centro della polemica sui social network.

"Non ce l'ho con quello che è riportato nella scritta, - spiega Walter Consumati - il problema è l'indecoro che c'è a Poggio Mirteto. Quella scritta era stata coperta da un incaricato del Comune e dopo qualche giorno è stata rifatta, malgrado io avessi interpellato direttamente il sindaco Giancarlo Micarelli, perché è una provocazione nei confronti del Comune. Forse il sindaco non vuole mettersi contro l'elettorato che sostiene quella scritta. Al terminal degli autobus erano state fatte delle scritte su George Floyd (l'afroamericano che sarebbe stato ucciso da un poliziotto durante un arresto) e sono state subito coperte".

Quello delle scritte sui muri è un problema annoso. "Rammento che l'anno scorso, dopo il Carnevalone Liberato, il sindaco Micarelli ha fermato il presidente dell'Arci, che per combinazione è mia figlia, perché nel sovrappasso delle ferrovie a Poggio Mirteto Scalo c'era una scritta contro le forze dell'ordine, dicendole di andarla a cancellare. Sono andato con mia figlia cancellare la scritta, anche se non è detto che fosse collegata ai partecipanti al Carnevalone Liberato. Diversi anni fa, invece, sempre dopo la festa, io e un'altra persona abbiamo cancellato alcune scritte sotto l'arco dove prima stavano le Maestre Pie, senza che nessuno ci dicesse di farlo, per una questione di decoro. Adesso quei muri sono più imbrattati di prima e nessuno interviene. Ci sono delle scritte indecenti in via Cairoli, oltre a mucchi di sassi e sterco di piccione".

Un problema che l'amministrazione comunale ha intenzione di affrontare. "Per le scritte sui muri - risponde il sindaco Micarelli - sarà cura degli organi comunali trovare delle soluzioni che conciliano la memoria delle persone scomparse con il decoro urbano".