Dopo il lockdown calano i prezzi delle escort a Viterbo e Rieti. A Roma invece si spende di più

Dopo il lockdown calano i prezzi delle escort a Viterbo e Rieti.

E' quanto emerge da uno studio del sito specializzato in recensioni "a luci rosse" Escort Advisor (clicca qui per leggerlo) tramite il motore di ricerca EA-Bot che indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per poter verificare i numeri recensiti dai propri utenti.

Secondo le tabelle pubblicate dal sito a Viterbo prima del lockdown per andare con una escort ci volevano in media 133 euro, ora, complice la crisi, le tariffe sono state abbattute del 40% e ne bastano ottanta. A Rieti, invece, attualmente le tariffe viaggiano in media a 50 euro contro i 106 del 2019 con una diminuzione del 53%. In controtendenza il dato di Roma dove dopo la quarantena forzata si spendono in media 110 contro i 106 del 2019.