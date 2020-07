15 luglio 2020 a

Zingaretti ad Amatrice per l'inaugurazione di una palazzina per cinque famiglie

Il presidente della Regione Nicola Zingaretti nella mattina del 15 luglio è stato ad Amatrice per l'inaugurazione di un palazzo di cinque appartamenti nella frazione di Villa San Cipriano.

"Oggi ad Amatrice per la consegna delle prime case alle famiglie. Con il sindaco abbiamo visitato i cantieri di decine di nuovi appartamenti che verrano consegnati entro l'anno e nuovi cantieri che stanno per partire. Le gare per i servizi pubblici vanno avanti e tra poche settimane ci sarà la posa della prima pietra del nuovo ospedale. Tutti edifici sicuri e green. Grazie a chi ha resistito, ha avuto fiducia e ha lavorato con passione per tutto questo. Una bella iniezione di fiducia per tutti. Non fermiamoci", ha scritto il governatore su Facebook.