Fara Sabina elezioni comunali, i socialisti provano a trattare con Daniela Simonetti

Un appello all’unità. Totale. Che riapre (anche se di fatto non si è mai del tutto chiusa) la porta al dialogo con l’associazione “Il Ponte” e con la capogruppo Daniela Simonetti, e che non preclude a priori la strada a Paolo Spaziani e alle volontà del Partito democratico. E’ l’appello all’intera coalizione di centrosinistra lanciato dal Partito Socialista Italiano, che del gruppo “Fara Merita” è parte attiva e interlocutore primario, e che richiama tutti a quello che viene definito “unico vero grande obiettivo della coalizione: un progetto unitario del centrosinistra, che sappia raccordare elementi di novità e di discontinuità con il passato al grande bagaglio di esperienza che la tradizione politica nella storia del Secondo Comune della provincia di Rieti si porta dietro”. Con una sola condizione essenziale: andare uniti al voto del 20 e del 21 settembre prossimi, per sconfiggere la destra. Anzi, le destre, vista la spaccatura interna al gruppo di maggioranza.

“I socialisti perseguono questo obiettivo, e si confronteranno nei tavoli della politica affinché si giunga ad un progetto unitario e condiviso – spiega senza troppi giri di parole il referente comunale, Gabriele Di Carlo – altrimenti non saremo della partita, perché ogni altro tipo di progetto non ci interessa. Rappresentare una novità non vuol dire per forza introdurre, anche forzosamente, persone nuove, ma veicolare un messaggio nuovo, che torni a parlare dei problemi reali delle persone, e che torni a fare politica un po’ più nei luoghi preposti e un po’ meno nelle piazze virtuali”.

Parola di un gruppo che non ha neanche la sua pagina Facebook, e che continua a tenere aperta la strada del dialogo con Daniela Simonetti e il suo gruppo. “Rispettiamo le idee di tutti, e con tutti vogliamo confrontarci – prosegue Di Carlo – e quanto a presunte frizioni o spaccature interno a ‘Fara Merita’, posso assicurare che non è cosi, da dentro la percezione è quella di una grande unione di intenti. Siamo vicini all’obiettivo, dobbiamo compiere tutti l’ultimo sforzo per raggiungerlo”.