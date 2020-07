Tarano, scontro tra il sindaco e Aps sui rubinetti a secco. Arrivano le autobotti

Anche a Magliano Sabina serbatoi vuoti nel centro storico. Problemi nel week end

Paolo Di Basilio 15 luglio 2020

La stagione calda ripropone il problema della carenza di acqua in Bassa Sabina con polemiche incrociate tra il gestore idrico, Acqua Pubblica Sabina, e gli amministratori. Il fronte più caldo è sicuramente quello di Tarano dove la sindaca Miranda Glandarelli, dopo aver diffidato ufficialmente Aps nei giorni scorsi, ha ricevuto una risposta piccata dalla società nella quale in sostanza si diceva che il problema non riguardava ciò che cura Aps, ma la rete idrica non ancora passata all'azienda unica dell'Ato3. Una risposta che è andata di traverso alla prima cittadina che è tornata a ribadire che l'emergenza idrica che si sta vivendo nel suo comune “è attribuibile esclusivamente ad Aps” in quanto sin dalla scorsa estate il serbatoio in località San Biagio, che era del Consorzio Bassa Sabina, ha avuto problemi per il mancato flusso regolare che “dovrebbe essere garantito a circa 5 litri al secondo e invece e di molto inferiore”.

“Negli ultimi 11 anni - sottolinea Miranda Glandarelli - questo comune non ha avuto mai problemi di approvvigionamento idrico, solo da quando è subentrata Aps sono iniziati i disagi poi degenerati nelle ultime settimane”. Da giorni Aps ha messo a disposizione delle autobotti. “Vuol dire che la stessa società ha ammesso il problema”. Miranda Glandarelli aggiunge anche che a fine giugno c'è stato un sopralluogo congiunto nel serbatoio ed è stato verificato - nel registro dei sopralluoghi - che l’ultima volta che un tecnico Aps aveva messo piede lì dentro era il 29 maggio. “Da allora nessuno ha verificato il livello del serbatoio”, dice la prima cittadina.

Ma la situazione negli ultimi giorni è critica anche a Magliano Sabina dove nel fine settimana, a causa di problemi di approvvigionamento dalla sorgente Barco di Fabrica di Roma si è quasi prosciugato il serbatoio di Colle Croce che rifornisce il centro storico. L’Aps ha dovuto far intervenire delle autobotti per riempire il serbatoio ma la situazione è rimasta critica per tutto ieri.

Il sindaco Giulio Falcetta nella mattinata di lunedì ha sollecitato Aps per una risoluzione del problema. Alla base dei disagi sembra esserci l’ingresso di aria nelle condotte dell’acquedotto. Ma Falcetta punta l'attenzione anche sui consumi, che vanno limitati. “Magliano ha 23 litri secondo con 3800 abitanti e non bastano, stamattina mi sono confrontato con altri sindaci del territorio che hanno medesimi problemi di approvvigionamento. Ma la cosa che mi ha fatto riflettere è che comuni come Tarano per esempio (1400 abitanti) hanno a disposizione solo 4,5 litri al secondo quasi 6 volte in meno della nostra disponibilità. Questo fa pensare che i problemi che ha Aps nella gestione in parte sono determinati anche dal nostro comportamento. Un uso più responsabile, soprattutto in un momento come questo, farà la differenza”.