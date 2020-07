15 luglio 2020 a

Roma, fa shopping gratis in negozio abbigliamento: arrestato 58enne. L'uomo, M. M., secondo la ricostruzione della polizia è entrato nell'esercizio con un pinza e dopo aver scelto dei capi ha tolto l'antitaccheggio mettendo tutto in una busta dopo essere entrato nei camerini. Movimenti che tuttavia hanno insospettito gli addetti alla sicurezza del negozio. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia del commissariariato Salario Parioli che lo hanno controllato: all’interno della busta hanno rinvenuto la merce appena "prelevata". Preso in consegna e portato negli Uffici del commissariato per la redazione degli atti, il 58enne con precedenti di polizia anche specifici, dopo essere stato foto segnalato, è stato arrestato per furto aggravato e messo ai domiciliari.