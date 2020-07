14 luglio 2020 a

Emergenza coronavirus, la provincia di Rieti è Covid-free da una settimana.

E' stato pubblicato da pochi minuti il bollettino sanitario della Asl di Rieti del 14 luglio relativo all'emergenza coronavirus.. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore hanno dato tutti esito negativo alla ricerca del Covid-19. Dunque per il settimo giorno di fila resta a zero il numero degli attualmente positivi in tutta la provincia di Rieti.

Sono 49 le persone in sorveglianza domiciliare, ma tra loro non ci sono soggetti che hanno manifestato sintomi sospetti.

La Asl continua a monitorare la situazione dei rientri dall'estero. "Si invitano i sindaci del territorio della provincia di Rieti e tutti i cittadini, a segnalare alla Asl di Rieti casi sospetti/ingressi e rientri della popolazione dai Paesi esteri, tramite gli indirizzi e-mail ([email protected]) e il numero verde (800938875) sempre attivo negli orari di lavoro".