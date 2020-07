Scuola, le superiori di Rieti rischiano un anno di lezioni a distanza

Alessandro Toniolli 14 luglio 2020 a

a

a

Nuovo anno scolastico: per le scuole superiori si ipotizza la didattica a distanza, ma restano ancora da sciogliere nodi di natura economica ed organizzativa. Continua il dialogo tra la consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica Claudia Chiarinelli ed i dirigenti scolastici, nel frattempo nella giornata di venerdì si è svolta una riunione con la Regione Lazio alla presenza dell’assessore alla Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario Claudio Di Berardino, del consigliere regionale Fabio Refrigeri e del dottor Daniele Peroni dell’Ufficio Scolastico Regionale. L’ipotesi che è uscita con maggior forza dal tavolo è quella che prevede da settembre lezioni in presenza per le scuole elementari e medie, mentre per quanto riguarda gli istituti di grado superiore, laddove non sia possibile per ragioni di spazio e distanziamento lo svolgimento delle lezioni in maniera tradizionale, si opterebbe per la didattica a distanza.

Da queste indicazioni di massima riparte il dialogo con gli istituti del territorio, Claudia Chiarinelli assicura “ci siamo impegnati a garantire connessioni internet adeguate, resta però il problema che per alcune scuole la didattica a distanza è difficilmente realizzabile”. Il riferimento è a tutti quei corsi di studio che prevedono l’utilizzo di laboratori, come per esempio l’istituto Agrario o quello Alberghiero. Torna quindi il tema degli spazi, ma non solo, infatti i 500 mila euro stanziati dal Ministero dell’Istruzione e concessi all’amministrazione provinciale ricorda la consigliera “possono essere utilizzati solo per l’edilizia leggera (opere di rimodulazione di spazi interni) in edifici di proprietà dell’amministrazione aggiudicataria”. Questo per esempio impedisce l’uso di tali risorse su immobili che vengano messi a disposizione da privati e anche nel caso ventilato di spazi concessi dalla Fondazione Varrone o altri soggetti. La Provincia non ha a disposizione fondi ordinari propri per far fronte ad esigenze di questo tipo e questo si manifesta come un limite difficile da superare. Altro limite è costituito dal fatto che la somma garantita dal Miur non può essere impiegata neanche per il pagamento di eventuali canoni di affitto di locali pronti all’uso. Una ulteriore difficoltà è aggiunta dalla norma che prevede come condizione necessaria un indice di vulnerabilità sismica uguale o superiore al parametro dello 0.6. Tutto questo sembra spingere verso la soluzione della didattica a distanza. In questo senso resta in piedi l’idea di poter allestire spazi comuni e distanziati dai quali i ragazzi potrebbero accedere alle lezioni on line potendo però contare su una connessione certa e strumenti tecnologici forniti dalla Provincia, ma anche questa resta una ipotesi tutta da verificare e da confrontare con i dirigenti scolastici a cui resta l’ultima parola sull’organizzazione didattica.