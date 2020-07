Elicottero precipita nel Tevere dopo aver toccato i fili dell'alta tensione

Ricerche dei vigili del fuoco

Un elicottero di piccole dimensioni nel pomeriggio è precipitato, inabissandosi, nel Tevere all’altezza della Riserva Tevere-Farfa, tra i Comuni di Nazzano e Montopoli di Sabina, non lontano dal confine provinciale tra Roma e Rieti. Il mezzo, secondo i primi dati raccolti anche grazie al supporto dei dati in possesso di Enac, è riconducibile ad un velivolo di piccole dimensioni, verosimilmente un biposto, in quanto non risultano decolli o transiti aerei di mezzi aerei di dimensioni maggiori, e sarebbe decollato alcuni minuti prima da una delle elisuperfici di Fiano Romano.

Le prime testimonianze raccolte dai carabinieri della compagnia di Monterotondo, sul posto assieme ai colleghi del nucleo investigativo di Ostia e alle tante squadre dei vigili del fuoco giunte dal comando di Roma, nuclei sommozzatori, squadre anfibie e aero-navali, raccontano di un mezzo aereo di piccole dimensioni che si è inabissato nel fiume dopo aver toccato alcuni fili dell’alta tensione presenti nell’area.