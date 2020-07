Eroina spacciata a giovanissimi: tre arresti

11 luglio 2020 a

Tre persone arrestate per spaccio. Due uomini di 35 e 31 anni e una donna di 28. Due di loro sono reatini anche se domiciliati in altri comuni, un terzo invece è stato arrestato a Rieti. I tre avevano creato un ampio sistema di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare eroina, che vedeva quali “centri d’interesse” i comuni di Cittaducale e Rieti e una clientela formata da giovani e giovanissimi reatini: eseguita un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di due uomini e una donna. I carabinieri della Compagnia di Cittaducale, nella mattinata di ieri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Gip di Rieti, su richiesta del pm Giovannetti. Le indagini sono state avviate nel 2017, a seguito di ben precise acquisizioni info-investigative circa lo spaccio di sostanze stupefacenti “pesanti”. Proprio in quel periodo, nella provincia, si era assistito ad un consistente ritorno dell’eroina e ad un evidente aumento dei consumi proprio fra i più giovani.