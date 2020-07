La foto della nonna che rivede la nipote con il tablet commuove il web

09 luglio 2020 a

a

a

“Bella de nonna!”: la foto della signora Elisa ricoverata all’Alcim di Contigliano che rivedeva la nipote Veronica dopo due mesi grazie ai tablet donati dalla Fondazione Varrone, è arrivata seconda al contest nazionale di Assifero e Acri pensato per dare visibilità a Fondazioni e enti filantropici. La foto, scattata da Cosimo Boccia della Heart Life e generosamente concessa dalla famiglia Galloni-Cantonetti, si è classificata seconda nella sezione Salute e povertà economica, subito dopo quella della Fondazione Crt di Torino sulle Grandi Officine di Riparazione di Torino trasformate durante l’emergenza in ospedale temporaneo con 100 posti letto. “Quella foto, insieme alle altre che ricevemmo dall’Alcim, ci fece commuovere tanto era forte e sincera, al punto di farne una pubblicazione, insieme a quelle dei testimonial di DajeRieti – ricorda il presidente Antonio D’Onofrio – Una foto scattata non da un professionista ma da un operatore sanitario con uno smartphone, ma le mani di quella nonna che sfiorano il volto della nipote dal tablet sono una immagine talmente potente che è arrivata diritta anche al cuore della giuria”.