Aperto da Aps sportello online

09 luglio 2020

E’ online, sul sito www.acquapubblicasabina.it, il nuovo Sportello Web attraverso il quale gli utenti potranno effettuare autonomamente tutte le principali operazioni, anche tramite smart phone. Con il nuovo servizio on-line, i clienti di Aps avranno a disposizione un ampio ventaglio di servizi grazie ad uno strumento che si configura come un vero e proprio contact center interattivo. Attraverso lo Sportello Web potranno essere consultate ed eventualmente ristampate le bollette, il dettaglio della fornitura, l’estratto conto generale, l’estratto conto per fornitura, le letture e i consumi, lo stato di avanzamento delle richieste, potrà essere visualizzato il proprio profilo utente e la curva dei consumi, sarà possibile attivare un ‘alert’ per ricordare la scadenza delle bollette da pagare. “Si tratta di un’importante innovazione che fa parte di quel percorso di miglioramento del servizio idrico per il quale APS è nata e sta lavorando alacremente – dichiara il Presidente di Acqua Pubblica Sabina, Maurizio Turina – La gestione del rapporto con gli utenti è un tema di primario interesse per la nostra Società e oggi, agli Sportelli e agli uffici dislocati sul territorio, aggiungiamo anche un servizio ‘da remoto’, agile, completo ed elaborato in base ai più moderni standard digitali”.

Intrusioni informatiche, bloccato il sito di Acqua Pubblica Sabina