Roma, metro C chiusa nelle ore notturne fino a dicembre

Dal 13 luglio intervento di manutenzione, previste navette sostitutive

Roma, la metro C resterà ferma nelle ore notturne fino a quasi la fine dell’anno. Dal 13 luglio, infatti, la linea sarà interessata da un intervento di manutenzione la cui conclusione è prevista per il 7 dicembre. L’interruzione, si legge in una disposizione operativa dell’Atac, riguarderà l’intera tratta da San Giovanni a Pantano. Due le linee sostitutive di navette predisposte dall’azienda di trasporto capitolina. La linea MC, che coprirà l’intero percorso senza transitare per le stazioni Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti, entrerà in servizio dalla stazione Pantano con prima partenza alle 20,15 e da viale Castrense con prima partenza alle 20,45. La linea MC3, invece, è attiva sulla tratta San Giovanni-Parco di Centocelle e vedrà la prima partenza alle 20,45 dalla stazione Parco di Centocelle e, sempre alle 20,45, da viale Castrense.