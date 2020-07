Il Salto ha il suo porticciolo con 28 posti barca

Il circolo nautico è già operativo a Borgo San Pietro

Ormeggio e alaggio imbarcazioni a motore e non, rimessaggio e custodia in luogo recintato e video sorvegliato, parcheggio riservato ai soci (28 posti), posto barca al pontile, lavori di manutenzione e pulizia in loco dei natanti. L’inaugurazione ufficiale ad agosto (giusto il tempo di finire gli ultimi lavori e montare le panchine alla terrazza), ma il circolo nautico ‘Il porticciolo’ è già operativo a Borgo San Pietro e un faro a energia solare illumina l’area. Da Petrella Liri di Cappadocia a Petrella Salto di Rieti, con Domenico Di Giacomo e la moglie Roberta Calabrese e da Rieti Antonio Silvestri e la moglie Cristina Frastagli, imprenditori che hanno investito in questa attività “senza finanziamenti pubblici”. Offrono servizio turistico, controllo, pulizia, regolamentazione dell’uso della spiaggia, con una divisione tra barche, vetture e bagnanti. Ma non solo “attendiamo il nulla osta della Erg per il censimento e la rimozione di natanti in stato di abbandono”. Una sbarra si apre consentendo la libera messa in acqua dei natanti, impedendo che le vetture indiscriminatamente sostino dove non consentito. Tre tipi di ormeggio per i soci (36 posti): a terra, alla boa, al pontile. Il rimessaggio invernale raggiunge i 50 posti, grazie alla collaborazione con l’area sosta camper Il ghiro. Un ormeggio è stato dato in comodato d’uso ad un’altra società che organizza gite sul lago, con o senza conducente (info e prenotazioni al 3490811440). La società Erg, ha concesso l’uso di un’area di 70 mila mq, dopo un sopraluogo dei funzionari Walter Cardaci, Marcella Mignosa, Walter Pascucci “insieme al nostro geometra Marco D’Innocenzo”. Poi nell’ordine la Provincia di Rieti e il Comune di Petrella Salto per le autorizzazioni necessarie. “Ringraziamo tutti per la collaborazione: la Erg, il presidente della Provincia Calisse, il sindaco Micaloni, i consiglieri Coralli e Carconi, l’ufficio tecnico comunale, Claudio Ponzani del Club Nautico Varco Sabino per l’installazione del pontile, il Moby’s Sub Apnea Blu Rieti per il posizionamento delle boe, i Carabinieri forestali durante i lavori. A loro e ai Vigili del Fuoco rivolgiamo l’appello di garantire una presenza costante sulle attività di navigazione, noi mettiamo a disposizione l’ormeggio per le imbarcazioni di soccorso”. Il 16 agosto si svolgerà una processione sul lago, per omaggiare la statua della Madonna di Santa Lucia sui resti della rocca sotto la diga.