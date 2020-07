Il vescovo Pompili: "Terremotati dimenticati dal Governo, vergognoso"

"Sono ormai quattro anni che siamo ‘sotto pressione”

“Una dimenticanza veramente vergognosa”. Sono dure le parole del vescovo di Rieti Domenico Pompili in merito alla scelta, da parte del Governo, di tenere fuori dal Decreto Legge Rilancio, le misure sisma riguardanti le zone del cratere in cui rientrano anche molti comuni reatini. “Una prova della superficialità - sottolinea monsignor Pompili - di chi è chiamato a dare risposte e non si accorge che il terremoto è l’emergenza delle emergenze visto che sono ormai quattro anni che siamo ‘sotto pressione”. Un territorio tormentato è mai uscito dalla crisi il nostro che, tra mille difficoltà stava provando a ricostruire e rialzare la testa. Poi il lockdown e il blocco economico e sociale che ha pesato su zone già “segnate”. E così la speranza, che è anche un monito, del vescovo è “che si possa al più presto provvedere a risanare questo che è un errore imperdonabile che tra l’altro accrediterebbe la classe politica come del tutto inaffidabile se è vero che il ‘ricostruiremo dove era e come era’ ce lo siamo sentiti dire sin dalle prime ore del sisma. Che nel decreto Rilancio non si faccia menzione del sisma e della ricostruzione del Centro Italia, che rappresenta una parte significativa del nostro Paese in un momento difficile dopo il Covid in cui le aree interne sono diventate ancora più importanti rispetto alle grandi aree metropolitane, è una cosa sconcertante”.