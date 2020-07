Sabina Universitas, è il giorno della verità

Oggi pomeriggio il Consiglio d'amministrazione

Dopo il blocco da lockdown scatta oggi il giorno della Sabina Universitas e di quello che potrebbe essere il suo futuro.E' stato infatti convocato, oggi alle 18, il Cda cui sono stati invitati a partecipare anche i soci, per affrontare le tematiche relative in particolar modo alle convenzioni con La Sapienza che rimangono un grosso punto interrogativo come si evince dalla delibera n.191 del 9 giugno scorso redatta dal consiglio d'amministrazione dell'ateneo romano dove viene cristallizzata a 570mila euro “la situazione debitoria della Società Consortile 'Polo Universitario di Rieti – Sabina Universitas' nei confronti della Sapienza alla data del 30 settembre 2019 in ragione dei Piani di sviluppo di cui alla Convenzione quadro firmata in data 11 dicembre 2006”. Fin qui tutto bene ad essere ottimisti. Ma il problema sorge quando non si trova alcun accenno o pronunciamento sulle convenzioni e soprattutto sul nuovo costo che dovrebbe essere, stando ad accordi pregressi, di un terzo rispetto al valore precedente. Da qui la necessità, espressa dal CdA della Sapienza di interloquire con i responsabili della Sabina Universitas “al fine di valutare le prospettive del prosieguo delle attività didattiche e di ricerca nel Polo di Rieti”. In poche parole per decidere sulle convenzioni future sarà necessario un faccia a faccia. E proprio il 9 giugno scorso, durante il consiglio telematico i rappresentanti dell'Ateneo romano hanno deciso, 9 votanti su 11, di dare mandato al professor Antonio Angeloni, facente parte del Consiglio di Amministrazione e al professor Antonio D’Andrea, Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, di incontrarsi con i vertici del Polo Universitario di Rieti “al fine di valutare le prospettive del prosieguo delle attività didattiche e di ricerca nel Polo di Rieti e di riferire agli Organi Collegiali in una prossima seduta”. In poche parole tutto è ancora avvolto da una fitta nebbia perché ad oggi l'unica c