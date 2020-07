Npc Rieti, ingaggiato il playmaker Giacomo Sanguinetti

Arriva dalla A1, la scorsa stagione nella Vanoli Verona

06 luglio 2020 a

a

a

La Npc Rieti Pallacanestro ha annunciato la firma per la stagione 2020/2021 del playmaker Giacomo Sanguinetti. Nativo di Pietrasanta in provincia di Lucca, classe 1990, Sanguinetti arriva a Rieti dopo l'esperienza in Serie A1 alla Vanoli Cremona allenata dal coach Meo Sacchetti, dove ha condiviso la cabina di regia con un campione del calibro di Travis Diener. Nell'ultima stagione in maglia Vanoli, Sanguinetti ha registrato 11.1 minuti a partita con 3.2 punti di media, il 38.9% da 3 punti, 1.8 assist a partita ed il season high di 10 punti, 5 rimbalzi e 5 assist nel match vinto contro la Openjobmetis Varese.