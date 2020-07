Fara Sabina, elezioni anticipate. E' ufficiale: Roberta Cuneo si candida a sindaco

La lista si chiamerà "Fara +diprima". Appoggio da FdI, Fara 3.0, Lega e Forza Italia

Si chiamerà “Fara + di prima” il progetto elettorale a sostegno di Roberta Cuneo, da oggi, lunedì 6 luglio, ufficialmente candidata a sindaco per la coalizione di centrodestra che prende forma dagli ex gruppi consiliari Fara 3.0 e Fratelli d’Italia e dalle sigle politiche di Lega e Forza Italia. “Roberta Cuneo sarà ufficialmente la nostra candidata alla carica di sindaco di Fara in Sabina per le prossime elezioni Amministrative - scrivono un una nota le forze della coalizione - è la persona giusta per guidare la nostra città nei prossimi anni con coraggio, determinazione e impegno. Una donna che vive da sempre questo territorio e la comunità che lo abita di cui conosce speranze e ambizioni”.

“Quella di Roberta Cuneo – continuano i due gruppi - è una candidatura libera da logiche che non devono appartenere a questa città, libera da condizionamenti di ogni sorta e capace di rappresentare al meglio le tante realtà che compongono la nostra Fara in Sabina”.

“Da ultimo – concludono i gruppi - il nostro Comune non ha mai avuto alla guida una donna. Vogliamo quindi cogliere, insieme ai tanti che ci accompagneranno in questo viaggio, una sfida carica di responsabilità”.