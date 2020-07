Rieti, l'Avis protesta: "Che fine sta facendo il centro trasfusionale?"

06 luglio 2020 a

L’Avis provinciale torna a denunciare le carenze di personale per le donazioni. A dare voce al malessere dei volontari è il presidente provinciale Giuseppe Zelli che lancia un appello alla Asl - “sempre latitante alle nostre richieste” - per capire che fine sta facendo il servizio trasfusionale dell’ospedale de’ Lellis: “Il personale medico è ridotto all’osso, ci sono solo tre medici per far fronte alle esigenze dei malati con varie patologie ematiche ed altro”.

La conseguenza - aggiunge Zelli - è che “anche in questo mese le raccolte sono ridotte a quattro uscite su tredici perché non ci sono medici e infermieri: inoltre, non viene richiesto neanche l’ausilio dell’Autoemoteca regionale per raggiungere il territorio provinciale”.

“Presso il parcheggio adiacente il Trasfusionale di Rieti - conclude - sono quindici giorni che un’autoemoteca della regione è parcheggiata senza mai essere usata, nell’unico posto riservato ai donatori, privandoli anche dell'unico beneficio a loro riconosciuto. Perché questo mezzo tanto necessario indispensabile per le raccolte non viene usato?”