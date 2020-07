Collevecchio, danni alle coltivazioni per la maxi grandinata

06 luglio 2020 a

a

a

Una grandinata improvvisa durata circa un quarto d’ora rischia di mandare in fumo mesi di lavoro. Lo speciale evento metereologico si è verificato nel pomeriggio di venerdì nella zona di Collevecchio ed ha interessato anche le zone di confine con Magliano Sabina, ossia l’area di Casa Cantoniera. Una grandine grande come biglie o palline da tennis si è abbattuta sul territorio facendo degli ingenti danni agli ulivi, agli alberi da frutto e devastando numerosi orti e coltivazioni. Ci sono interi raccolti che rischiano veramente di andare persi.

“Sono stati danneggiati addirittura i campi di mais”, riferisce al telefono il sindaco Federico Vittori che di professione fa il veterinario e che, proprio in virtù di ciò, ha potuto toccare con mano la situazione e raccogliere le testimonianze dei produttori e dei concittadini che hanno subito degli ingenti danni.

Per adesso i danni sono stati segnalati in maniera informale anche perché, come spiega il primo cittadino, non ci sono stati provvedimenti per l’eventuale richiesta della calamità naturale. Tuttavia questi discorsi sono prematuri, se verranno verificati dei danni ingenti è probabile che possa essere avviato un iter per il riconoscimento.