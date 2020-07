Precipita in un dirupo durante escursione sul Monte Elefante, interviene l'elicottero

05 luglio 2020 a

a

a

Incidente in montagna durante un'escursione. Per cause che sono ancora da accertare un uomo è scivolato nella tarda mattina del 5 luglio durante un'escursione sul Monte Elevante.

Secondo le prime notizie arrivate l'uomo è precipitato in un dirupo e per soccorrerlo c'è stato bisogno dell'intervento di un elicottero. A dare l'allarme, da quello che si è appreso, sono state le persone che stavano percorrendo il sentiero di montagna insieme a lui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino. La zona sono era l'uomo era difficilmente raggiungile da terra così è stato richiesto il supporto di un elicottero.

Non si conoscono le condizioni dell'uomo.