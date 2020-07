Fara Sabina, elezioni anticipate. Corradini (Fara 3.0): "Il centrodestra siamo noi e basta"

Paolo Giomi 05 luglio 2020 a

“La coalizione di centrodestra non si presenterà spaccata alle prossime elezioni, perché il centrodestra siamo e saremo solo noi”. Non ha dubbi l’ex assessore Giacomo Corradini, che pur non avendo alcuna tessera di partito ribadisce come le sigle locali di Lega Nord, Fratelli d’Italia e Forza Italia, con il benestare dei rispettivi coordinamenti della provincia di Rieti, sostengono e sosteranno il progetto di Fara 3.0 e di Roberta Cuneo, che pur non avendo ancora ufficializzato formalmente la sua candidatura a sindaco, è di fatto investita sia dai compagni di viaggio che dalle sigle politiche. “Ci siamo già confrontati con i nostri iscritti, e torneremo a confrontarci quando sarà il momento di ufficializzare la scelta, ma posso dire già da ora che Roberta Cuneo sarebbe un ottimo candidato anche per Fratelli d’Italia”, aggiunge il coordinatore farense del partito di Giorgia Meloni, Simone Fratini, che si unisce alla lista dei sostenitori di un progetto che, non è più un mistero ormai, punta a tornare alla guida del Comune di Fara Sabina senza l’ex sindaco Davide Basilicata e chi gli è rimasto fedele.

Le motivazioni, ribadite nel corso della conferenza stampa tenuta venerdì sera a Passo Corese, sono da trovarsi proprio nella politica, in “scelte poco chiare e addirittura controverse – sentenzia Roberta Cuneo – che si sono ripercosse in danni subiti dal nostro Comune anche in materia amministrativa. Era il momento di voltare pagina, e lo abbiamo fatto con un’azione dirompente, perché non c’era più tempo da perdere”. Bisognerà vedere ora quale sarà l’effettiva portata della creatura che l’ex sindaco commissariato, ormai in piena “guerra elettorale” con tanto di elmo, spada e scudo, riuscirà a mettere in piedi. A partire dal candidato sindaco, che non potrà essere lo stesso Basilicata (per via dei due mandati alle spalle), e che non è ancora stato ufficializzato. E proseguendo con i 16 candidati di lista, di cui si conoscono solo le ufficializzazioni di Maria di Giovambattista e Marco Marinangeli, con la probabilità elevatissima di rivedere in pista anche l’ex presidente del consiglio Emanuele Testa. E lo stesso Basilicata, candidato come consigliere. Per il resto, al momento, tutto è coperto da riserbo assoluto. L’unico nome nuovo che circola con insistenza è quello del giovane Luca Teodori, che però ha ribadito dal suo profilo Facebook di essere al centro di quella che, al momento, sembra soltanto una voce.

A sinistra, invece, è ormai certa la nascita di due liste, e quindi la mancata riunificazione delle varie anime sotto i vessilli di “FaraMerita”. Anzi. Nelle ultime ore è iniziato a circolare addirittura quello che assomiglia tanto ad un simbolo elettorale dell’associazione “Il Ponte”, che potrebbe dare anche il nome all’omonima lista a sostegno della candidata Daniela Simonetti. Sempre più pronta ad andare per conto suo alla contesa di fine settembre.