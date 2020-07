Pendolari, nuovo treno Rock avvistato a Passo Corese

Paolo Giomi 05 luglio 2020 a

a

a

Dopo essere stato “messo su rotaia”, nelle ore scorse, il nuovo treno Rock acquistato da Regione Lazio e Trenitalia, primo di una nuova flotta che da qui ai prossimi mesi popolerà le linee pendolari del Lazio (prime fra tutte le FL1 e la FL3), si è già “affacciato” nella stazione di Fara Sabina-Montelibretti, e nelle altre stazioni del territorio, in uno dei suoi primi viaggi lungo la direttrice Orte-Fiumicino Aeroporto, che attraversa l’intera parte bassa della provincia. E non appena arrivato, il nuovo ed innovativo convoglio ha destato subito la curiosità di pendolari e passanti, che si sono fermati per immortalare le sue linee futuristiche, le sue dotazioni tecnologiche, e i suoi interni “a prova di distanziamento sociale”.