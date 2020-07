Roma, sventato furto pasticceria chiusa. Arrestato uomo ricercato

05 luglio 2020 a

a

a

I poliziotti del commissariato di Fiumicino hanno arrestato ieri sera un 48enne, con numerosi precedenti di polizia, colpito da un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma: l’uomo deve scontare un residuo pena di un anno e mezzo di carcere, dopo la condanna per numerosi reati fra cui diversi furti. Il 48enne è stato rintracciato durante un controllo mentre si trovava su un furgone in via Portuense insieme un romano di 34 anni. A bordo del mezzo gli agenti hanno rinvenuto attrezzi utilizzati in genere per compiere furti in auto e appartamenti e per questo entrambi gli uomini sono stati anche denunciati per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Sempre ieri sera inoltre, una pattuglia della Sezione Volanti ha sventato un furto in una pasticceria chiusa, sorprendendo un 40enne già noto alle forze dell’ordine che stava tentando di introdursi all’interno del locale attraverso una finestra. L’uomo è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, perché nel suo borsello è stato rinvenuto un coltello con una lama di circa 10 centimetri.