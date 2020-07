Amatrice, il sindaco sollecita la Regione: "Interventi sulla Picente"

Luigi Spaghetti 05 luglio 2020 a

Sollecitare il completamento dell’ammodernamento della strada statale Picente. Questo è quanto emerso da un incontro che si è tenuto presso la sala “Silone” del Consiglio Regionale d’Abruzzo a L’Aquila per rilanciare il completamento del progetto dell’asse di collegamento tra L’Aquila e Amatrice che ha portato il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, il sindaco di Amarice Antonio Fontanella, il sindaco di Cagnano Amiterno Iside di Martino ed il consigliere comunale di Amatrice Piergiuseppe Monteforte a firmare una lettera indirizzata al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Ministro Paola De Micheli.

Il completamento della Picente è un tema ricorrente nella storia recente del Comune di Amatrice, che ha inizio nel 1998, durante il primo mandato di Antonio Fontanella, con la firma di un protocollo di intesa con l’allora sindaco del capoluogo abruzzese Antonio Carmine Centi e con un coordinamento dei Comuni sul tracciato. Il protocollo, se dal versante abruzzese ha visto l’ammodernamento di una buona parte della Statale, nel territorio laziale non ha ancora sortito i frutti sperati. La Picente riveste un ruolo di primaria importanza non solo per Amatrice, L’Aquila e i Comuni sul percorso, ma è un’opera che, una volta completata rappresenterebbe un’opportunità importante per tutto il centro Italia. L’infrastruttura sarebbe, infatti, l’unica alternativa appenninica nella direttiva Nord/Sud ai tradizionali assi litoranei. Sviluppata nella sua massima espressione, potrebbe in futuro essere un valido collegamento che partendo da Sulmona arriva fino a Perugia e Arezzo, consentendo grazie all’intersezione con la Salaria anche un accesso veloce ai due mari.

“Le Aree Montane disagiate sono salve se connesse in rete in modo da mantenere una serie di servizi fondamentali raggiungibili celermente - ha ribadito Fontanella -. Per il futuro è impossibile anche solo pensare che ogni Comune possa mantenere tutti i servizi essenziali e, quindi, diventa fondamentale una mobilità agevole e con una tempistica di percorrenza ridotta. Abbiamo anche sperimentato come quest’area, a grande criticità sismica, abbia bisogno di una strada che permetta di collegare in emergenza in tempi brevi il territorio. Ad Amatrice lo abbiamo vissuto dopo il sisma del 2016 quando, l’accesso alla città, era complicato a causa di alcuni collegamenti viari compromessi. Da qui l’ipotesi di percorso nuovo, differente da quello proposto nel 1998 e che pur semplificato permette un significativo risparmio sia in termini di tempi di percorrenza che di costi di realizzazione”, conclude Fontanella.