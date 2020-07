Torna il tradizionale appuntamento con la fiera di Osteria Nuova

Tania Belli 05 luglio 2020 a

Torna finalmente l’appuntamento con la tradizionale fiera di Osteria Nuova. Infatti, oggi 5 luglio, come accadeva ininterrottamente da decenni, prima della pandemia, “dalle prime ore del mattino e fino all'ora di pranzo riprenderà l'usuale rito della fiera della prima domenica del mese, tradizionale appuntamento tra i più importanti della regione”. A confermarlo, è Matteo Ippoliti: “dopo le difficoltà dovute al lockdown (l'ultimo mercato a pieno regime è stato quello di marzo), finalmente si riparte con tutti gli stand attivi e con la riapertura del 100% dell'area mercatale, inoltre, a fianco dei rivenditori tornerà operativo anche lo stand gastronomico gestito dalla Pro Loco di Frasso Sabino, con la possibilità di prenotare il pranzo”.

Situazione che, invece, non si era verificata a giugno, quando, “c'è stato un avvio controllato e parziale, che aveva visto attivarsi solo i rivenditori posti all'interno della piazza del Contadino e del Campo Boario, il tutto nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in merito al distanziamento sociale. Il ritorno alla piena apertura del mercato di Osteria Nuova – aggiungono dal Comune di Frasso –, è una bella notizia per tutto il territorio, poiché, oltre ai 300 espositori e rivenditori, il mercato vanta visitatori ed acquirenti che lo rende un imprescindibile snodo merceologico”.