Emergenza coronavirus, morto uomo di 74 anni di Capena

Mentre in provincia di Rieti, dopo il caso registrato nei giorni scorsi a Fara in Sabina, si registra una nuova giornata senza contagi, nell’area della Sabina romana tornano positivi e decessi. L’unico registrato ieri in tutta la Regione Lazio, infatti, fa riferimento al territorio dell’area tiberina: si tratta di un 74enne residente nel Comune di Capena, dove ormai da giorni non si registravano né nuovi positivi né situazioni di pericolo. Nell’intero territorio di competenza della Asl Roma-4 – che copre l’intero quadrante tiberino, da Fiano Romano alle porte della Capitale – sono quattro i nuovi positivi totali.

Ma è in tutta la Regione Lazio che tornano ad aumentare i contagi: 31 in in totale quelli registrati nelle ultime 24 ore, 14 dei quali nella sola città di Roma. “L’aumento dei casi deriva principalmente dai casi di importazione e da un abbassamento del livello di attenzione – ha spiegato l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato - sono 10 i casi relativi ad attività di screening pre-ricovero ospedaliero. Lo dico da giorni, c’è un calo di tensione e questo produce inevitabilmente un aumento dei casi e registriamo un abbassamento anche dell’età dei contagi. C’è bisogno per chi arriva da zone ad alta incidenza di circolazione del virus che sia posto in isolamento per evitare che le regole extra Schengen vengano aggirate con gli scali intermedi”.