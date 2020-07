04 luglio 2020 a

Emergenza coronavirus, nessun nuovo contagio in provincia di Rieti. Restano sei positivi in tutta la provincia.

E' stato diffuso il bollettino sanitario della Asl di Rieti del 4 luglio relativo all'emergenza coronavirus. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivo al test Covid 19, come già era avvenuto venerdì.

Sono 23 le persone in quarantena e tra loro non ci sono soggetti che manifestano sintomi sospetti. In due hanno terminato il periodo di sorveglianza domiciliare. Non ci sono ulteriori guariti e dunque il numero dei positivi in tutto il territorio provinciale è di 6.