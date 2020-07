Poggio Mirteto, frontale a San Valentino: due feriti

04 luglio 2020 a

a

a

I vigili del fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono intervenuti questa mattina, 4 luglio, in Via Felici, in località San Valentino, a causa di un'incidente stradale accorso tra due autovetture. Arrivati prontamente in posto, insieme al personale sanitario, i pompieri sabini hanno messo da subito in sicurezza gli automezzi incidentati e consegnato i due feriti all'unità mobile del 118 per il successivo trasporto al nosocomio cittadino per le cure del caso. Presenti in posto, per i rilievi di rito, anche i Carabinieri della locale stazione di Poggio Mirteto. Saranno loro a ricostruire la dinamica dell'incidente di questa mattina.