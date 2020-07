"Melilli e Lorenzoni non hanno mai firmato i miei emendamenti"

Salaria a 4 corsie, Trancassini (FdI): "I 20 milioni segnale importante per la nostra terra".

Emendamento Mancini su via Salaria, Trancassini (FdI) : "Sono sinceramente felice e soddisfatto per questo risultato e resto sempre della convinzione che per il territorio sia doveroso e indispensabile fare squadra".

"Esprimo piena soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento Mancini (Pd) sulla Salaria che ho ovviamente anche io sottoscritto e votato con convinzione quello che oggi rappresenta un importantissimo segnale per la nostra terra e per i nostri conterranei e il cui esito positivo mi rende sinceramente contento e per cui spero che con celerità si giunga alle messa in opera. Noi di Fratelli d'Italia siamo sempre più convinti che sui temi del territorio bisogna avere la capacità di fare squadra, noi lo diciamo e lo facciamo; altri lo dicono e non lo fanno, su questo credo sia giusto tracciare un distinguo: io ho presentato un emendamento per la messa in sicurezza e miglioramento del tratto reatino della via Salaria, credo almeno una decina di volte e non sono è mai stato sottoscritto nè votato dagli altri parlamentari reatini, al contrario oggi io l'ho fatto". Così ha commentato l'onorevole Trancassini l'ottimo risultato ottenuto oggi in commissione bilancio con l'approvazione dell'emendamento dell'On. Mancini che inserisce nel Dl.Rilancio 20 milioni di Euro per le attività di progettazione dell'adeguamento, da due a quattro corsie, anche del tratto reatino della Salaria