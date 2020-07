Salaria a 4 corsie, stanziati 20 milioni per la progettazione

L'emendamento approvato porta la firma di Fabio Melilli, Gabriele Lorenzoni e Paolo Trancassini

04 luglio 2020 a

a

a

Un emendamento al Decreto Rilancio stanzia 20 milioni di euro per le attività di progettazione dell’adeguamento, da due a quattro corsie, del tratto della S.S. 4 Salaria dal km 36, nei pressi dell’abitato di Passo Corese, al km 54 presso Osteria Nuova, in provincia di Rieti. I fondi sono stanziati anche per la progettazione, sul versante marchigiano, della variante di Trisungo – Acquasanta Terme dal km 155 al km 161, nei pressi di Arquata del Tronto, comune distrutto dal sisma 2016.

“Abbiamo fatto un lavoro di comune accordo, interloquendo costantemente con il ministro De Micheli, per inserire la Salaria come opera strategica per il nostro Paese” spiegano i deputati Fabio Melilli, relatore del provvedimento alla Camera, e Gabriele Lorenzoni, primo firmatario di una interpellanza urgente sull’argomento avvenuta alla fine del 2019, dove fu confermato lo stanziamento dei fondi e della progettazione a 4 corsie tra il km 56 e il km 64 nei pressi di Ornaro.

“Un’opera fondamentale per le aree interne del Centro Italia, necessaria per lo sviluppo strategico ed economico di queste territori anche a seguito del sisma” continuano i deputati che non nascondono la loro soddisfazione.

"Tale emendamento vede anche la firma del deputato Paolo Trancassini di Fratelli D’Italia, a riprova che l’unità di intenti per lo sviluppo del territorio deve andare oltre il colore politico", dicono i due parlamentari.