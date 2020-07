Elezioni comunali nel Reatino, Italia Viva forma la delegazione per trattare nei comuni

La squadra è formata da Franco Gilardi, Susanna Barina, Giosuè Calabrese, Vincenzo Cardellini e Giulio Viva

03 luglio 2020 a

a

a

A seguito della riunione di Italia Viva avvenuta il 1 luglio per organizzare le prossime elezioni amministrative, è stata nominata una delegazione per confrontarsi con le forze politiche e civiche presenti sul territorio.

La delegazione è costituita da: Susanna Barina, Franco Gilardi Sindaco di Stimigliano, coordinatori provinciali, Giosuè Calabrese, Vincenzo Cardellini membri dell’Assemblea Nazionale del Partito oltre a Giulio Viva già consigliere comunale di Roccantica e referente dell’area Sabina.

"Nei rispettivi ruoli la delegazione risponderà in modo costruttivo con tutte le forze in campo che vorranno confrontarsi al fine di valutare il progetto politico/amministrativo più adeguato ai bisogni ed esigenze dei territori a seguito delle imminenti elezioni amministrative. Sarà nostra cura informare tempestivamente i rispettivi iscritti e simpatizzanti", dicono da Italia Viva Rieti.