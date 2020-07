Rieti, anche Roberto Donati aderisce alla Lega che diventa il gruppo più numeroso in Consiglio

Alessandro Toniolli 03 luglio 2020 a

La Lega ufficializza l’adesione di Roberto Donati e diventa il gruppo più numeroso in seno al consiglio comunale, il coordinatore provinciale Paolo Mattei conferma appoggio incondizionato al sindaco Cicchetti “vogliamo aggiungere consapevolezza e semplificazione, vorremmo dare più contenuto al consiglio comunale con la nostra proposta ad esempio attraverso l’abbassamento dei costi strutturali”. Tra le priorità consentire rappresentanza nelle commissioni ai gruppi con minimo 3 aderenti “i monogruppi è vero che fanno comodo nel momento elettorale ma non possono diventare il laccio o il lacciuolo dell’attività ammistrativa. Bisogna semplificare, bisogna migliorare, bisogna essere più veloci. Antonio Cicchetti è da questa parte e vuole insistere sulla modernità, la rapidità e la semplificazione e quindi ci trova al suo fianco. Siamo una forza di stimolo e di sviluppo”. Conferma il capogruppo Maurizio Ramacogi “da oggi abbiamo una grande responsabilità”. Per Donati con l’ingresso nella Lega si prepara anche un ruolo nel partito a livello nazionale per quanto riguarda le politiche dello sport: “stiamo programmando un pecorso anche nazionale a livello sportivo, sono felice di interagire con persone preparate e che il mio nome sia accostato anche a livello nazionale all’interno del primo partito d’Italia”. Lega primo partito a Palazzo di Città, ma anche nell’amministrazione provinciale, e c’è anche Mariano Calisse a dare il benvenuto “l’ingresso di Donati in Lega dà molta qualità e dà un supporto importante per l’amministrazione Cicchetti. Ci darà una grossa mano anche per portare avanti i nostri progetti sullo sport, soprattutto nel Reatino”.