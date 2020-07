Attualmente restano 6 positivi in tutto il territorio provinciale

Emergenza coronavirus, un nuovo caso a Fara Sabina, ma ci sono 3 guariti,

E' stato diffuso il bollettino sanitario della Asl di Rieti del 2 luglio relativo all'emergenza coronavirus. "All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 1 nuovo soggetto positivo al test Covid 19. Il soggetto è residente/domiciliato nel comune di Fara in Sabina", si legge nella nota.

Sono 21 i contatti in sorveglianza domiciliare. Tra loro non c'è nessuno che manifesta sintomi sospetti. 4 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.

Si registrano 3 nuovi guariti: 2 persone sono residenti nel comune di Fara in Sabina, 1 soggetto a Montopoli. Il numero dei guariti sale pertanto a 416. Il numero totale dei soggetti positivi in sorveglianza domiciliare in provincia di Rieti scende a 6.