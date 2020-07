Rieti, l'imprenditore arrestato dai carabinieri nascondeva la cocaina in cucina

Ad insospettire i militari il potente Suv con il quale girava a Villa Reatina

Il potente Suv parcheggiato davanti a un noto bar di Villa Reatina non è passato inosservato ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnati sabato sera, in tutto il nucleo industriale di Cittaducale in un’ampia attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. E così, insospettiti, i militari hanno pensato bene di procedere ad un controllo più accurato di quell’auto risultata appartenente ad una persona già nota per precedenti nel settore del locale spaccio di droga. E gli accertamenti personali hanno dato ragione ai carabinieri in quanto G.F., 44enne imprenditore reatino, è stato trovato in possesso di 15 grammi di cocaina, occultati all’interno di un astuccio in plastica infilato nei pantaloni dell’uomo che evidentemente non è sfuggito alla vista e soprattutto ai controlli accurati dei militari. Lo stupefacente, infatti, era già diviso in grammi e pronto per lo spaccio sulla piazza, probabilmente nello stesso quartiere di Villa Reatina. L’accertamento di polizia non si è concluso sul posto ma è proseguito con un’ accurata perquisizione all’interno dell’abitazione dell’imprenditore, dove veniva rinvenuta altra cocaina nascosta all’interno della cucina (65 grammi) e sequestrati ulteriori elementi probanti - a detta dei carabinieri - l’attività di spaccio, come materiale idoneo per il confezionamento in dosi dello stupefacente, un bilancino di precisione e una busta in plastica, dalla quale erano stati ritagliati diversi “dischetti”, tipicamente utilizzati per confezionare le “dosi” di stupefacente.L’imprenditore reatino, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Rieti, ed ora dovrà rispondere del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” per il possesso di oltre 80 grammi di cocaina. I controlli da parte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile relativa all’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti verrà ulteriormente rafforzata in questi giorni.