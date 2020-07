Fiano Romano, appaltati i lavori per completare la pista ciclabile

02 luglio 2020 a

a

a

Sono stati aggiudicati alla ditta “Sabina Conglomerati” di Poggio Catino, i lavori per il completamento dell’anello ciclopedonale di Fiano Romano. Ad oggi “in Via Tiberina, in Via dello Sport, in Via San Sebastiano e in Via Milano esistono lunghi tratti di percorsi ciclopedonali, oggetto di continui interventi di riqualificazione e miglioramento da parte del Comune”, visto che la cittadinanza utilizza questi spazi con grande costanza. L’intenzione dell’amministrazione comunale è quello di congiungere questi percorsi con la realizzazione di tre nuovi tratti ciclabili, per una lunghezza complessiva di 2.700 metri.

In totale, alla fine, Fiano Romano disporrà di un anello ciclopedonale di oltre 7 chilometri di lunghezza. Nella determina che assegna i lavori, per un totale di 73mila euro, si legge che “la realizzazione di tale opera rappresenterebbe il raggiungimento di un importante obiettivo, riguardo l’incremento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile ed il miglioramento delle attrezzature per la pratica dello sport”.

Fiano Romano ha intercettato i fondi stanziati dal Bando 2019 denominato “Comuni in Pista”, pubblicato dall’Istituto per il Credito Sportivo, in collaborazione con Anci e Federazione Ciclistica Italiana, attraverso il quale “potevano essere richiesti contributi destinati al totale abbattimento della quota interessi sui mutui per il finanziamento di progetti relativi a piste ciclabili”. La copertura finanziaria sarà assicurata, per 600.000 euro da mutuo del credito sportivo e, per la parte restante dell’importo di quadro economico (per un massimo di 113.000 euro al lordo del ribasso di gara), dai capitoli di spesa alimentati da proventi da alienazioni e da oneri concessori.