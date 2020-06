Rieti, la Provincia accelera sui moduli. Entro venerdì le proposte degli istituti

Intanto anche l'Ater mette a disposizione alcuni locali per ospitare le classi

Alessandro Toniolli 01 luglio 2020 a

a

a

La scuola al centro dell’attenzione: la Provincia ha tenuto una riunione con i dirigenti degli istituti superiori nel corso del quale ha ribadito la volontà di seguire la strada già tracciata relativa ai moduli prefabbricati e questo mentre il 1 luglio il Comune di Rieti incontrerà i responsabili degli Istituti comprensivi, i funzionari degli uffici comunali competenti ed i gestori dei servizi mensa e trasporto scolastico. Nel frattempo dopo la proposta della Fondazione Varrone anche Ater ha deciso di mettere a disposizione i loro spazi. L’obiettivo condiviso è quello di arrivare alla ripresa delle lezioni a settembre in piena sicurezza, e dal summit tenuto a Palazzo D’Oltre Velino si avanza l’ipotesi di classi nei vari Comuni per svolgere attività di didattica a distanza su turni. E’ Claudia Chiarinelli, consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica, a fare il punto dopo l’incontro con i presidi: “Ho voluto condividere il percorso già intrapreso, i cui primi passi sono stati l’accreditamento presso la Regione e presso il Ministero dell’Istruzione: da quest’ultimo attendiamo 500 mila euro per opere di così detta edilizia agile, ovvero opere che permettano diverse forme di suddivisione interna degli edifici, mentre per quanto riguarda la Regione Lazio abbiamo risposto ad una circolare che chiedeva un monitoraggio degli spazi esterni adiacenti alle scuole, anche di proprietà privata”.

Dall’amministrazione regionale non è stato dichiarato il motivo, ma secondo Chiarinelli l’ipotesi più probabile è che si stia pensando alla realizzazione di moduli prefabbricati. Ora ai dirigenti scolastici, coadiuvati dai propri tecnici, spetta secondo il principio di autonomia, programmare la didattica ed a seguito di questo riportare le esigenze alla Provincia “per questo - continua il consigliere delegato - ho chiesto che ci pervengano i fabbisogni e le relative proposte entro la giornata di venerdì, evidenziando le eventuali criticità”. E’ stata apprezzata da tutti la mobilitazione nel fornire spazi alternativi “ho in agenda di incontrare il presidente D’Onofrio giovedì, ma resta dirimente che i locali abbiano un coefficiente di resistenza sismica adeguato, altrimenti è purtroppo impossibile la destinazione a questo tipo di funzione”.