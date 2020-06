Rieti, i precari della sanità: "Eravamo in corsia per il Covid, ma per noi niente premio"

I sanitari con contratti atipici non hanno avuto il bonus nella busta paga di giugno

“Siamo vite di serie B”. A parlare, anzi a scriverlo in una nota, i precari reatini della sanità che durante l'emergenza Coronavirus, hanno prestato la loro professionalità in prima linea esattamente come i colleghi che hanno però un regolare contratto e quindi usufruiranno del premio riconosciuto dalla Regione Lazio a tutti coloro che hanno lottato negli ospedali durante il periodo più critico dell’emergenza Covid-19.

“I contratti a termine della sanità - scrivono – ci portano ad essere esclusi e dimenticati solo per il fatto di essere dei lavoratori somministrati, ovvero chiamati in servizio tramite agenzie interinali”. Per questi “eroi dimenticati”, definitisi di serie B, o meglio pensati come manovalanza e non professionalità, non ci sarà nessuna premialità Covid. Nemmeno un centesimo. “In molti casi – prosegue la nota – neanche un grazie. Eppure anche noi siamo quelli che durante il periodo più nero della pandemia erano in prima linea, e quante lacrime abbiamo versato, quanto sudore, quanta sete sotto la bardatura di protezione abbiamo sofferto. Siamo stati lontani dalle famiglie perché avevamo paura per loro prima che per noi. Tutti, nessuno escluso. E quando si lavorava in reparto non faceva differenza il contratto che avevamo firmato”. Ecco perché oggi si dicono “delusi e amareggiati” e chiedono alle istituzioni “di spiegarci perché non meritiamo il premio. Forse le nostre vite non valgono quanto quelle dei nostri colleghi?". Forse allora è vero che "gli eroi non sono tutti uguali. Perché questa discriminazione quando ognuno di noi ha fatto tutto il possibile?”.

Ora l’obiettivo, come per altro sottolineato più volte anche dalle sigle sindacali di categoria, è quello di “fare in modo che venga riconosciuta una parità di trattamento oltre ad un contratto dopo dieci o anche vent'anni di servizio”. Per ora quindi niente bonus per gli operatori sanitari precari nonostante la Regione Lazio, per l'attività svolta dagli operatori sanitari durante l'emergenza Covid-19, in accordo con Cgil, Cisl e Uil, abbia previsto un bonus di mille euro per chi ha lavorato a contatto diretto con i pazienti affetti da Covid, e uno da 600 euro per quanti hanno operato negli altri reparti. Anche i precari del 118 si trovano nella stessa situazione nonostante siano stati costantemente in prima linea. Tutto ciò perché l'accordo tra Regione e sindacati riguarda solo personale con contratto a tempo indeterminato escludendo medici, infermieri e operatori socio sanitari con contratti di tipo subordinato che, anche da diversi anni, lavorano in ospedale.