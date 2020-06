Attentato Dacca, quarto anniversario. A Magliano messa per ricordare Simona Monti

01 luglio 2020 a

Sono passati quattro anni dall’attentato terroristico di Dacca, in Bangladesh (1 luglio 2016), durante il quale fu uccisa Simona Monti, la 33enne maglianese che si trovava lì per lavoro e che dopo qualche ora sarebbe dovuta tornare in Italia per mettere alla luce il bimbo che portava in grembo, Michelangelo.

Il 1 luglio alle 19 nella Cattedrale di San Liberatore è prevista una messa. “Nel quarto anniversario dell’attentato di Dacca in cui sono stati uccisi in odio alla fede Simona Monti e altri 8 italiani vogliamo commemorare questo tragico evento e affidare alla misericordia di Dio le loro anime e le sorti del mondo intero con una santa messa”, si legge nel manifesto affisso in paese nei giorni scorsi nel quale c’è anche una bella foto di Simona.

Per quanto riguarda l’amministrazione comunale non sono previste cerimonie pubbliche a causa delle restrizioni per l’emergenza Covid, tuttavia il sindaco Giulio Falcetta ha voluto dedicare un messaggio nel ricordo di Simona Monti: “Purtroppo quest'anno, a causa dell’emergenza sanitaria non sarà possibile una cerimonia pubblica. La giunta con delibera del 1 luglio del 2019 aveva deciso di realizzare un luogo dedicato a Simona che raccontasse la sua vita e aprisse ai ragazzi maglianesi un orizzonte di speranza per la realizzazione dei loro sogni e delle loro aspirazioni. L’amministrazione ha preferito rimandare, perciò, la presentazione dell’opera al 25 ottobre, giorno del genetliaco, così da rendere omaggio, tutti insieme, come una comunità vera, a questa nostra amica che se n’è andata troppo presto”.