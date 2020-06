Rieti, gli asili nido riaprono riconvertiti in centri estivi

Laura Varone 01 luglio 2020 a

a

a

I nidi comunali riaprono riconvertiti in centri estivi. Dal 6 luglio è in programma la riapertura della struttura di viale Maraini decisa a seguito dell’incontro svoltosi nella mattinata del 30 giugno per ratificare e definire gli accordi tra Comune e Aldia, cooperativa che gestisce le strutture di viale Maraini e Quattro Strade, e sindacati.

Dopo aver valutato i molteplici aspetti organizzativi il Comune di Rieti ha definito una proposta per il centro estivo limitato alle sole famiglie dei bambini che già erano iscritti e frequentavano i nidi comunali prima dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid19. Il funzionamento del servizio è previsto per le quattro settimane di luglio, a partire da lunedì 6. Ci sarà la possibilità di iscriversi per l’intero mese oppure solo per due settimane e le famiglie potranno fruire del servizio anche nella prima settimana di agosto.

La struttura dove si svolgerà il servizio sarà quella di viale Maraini, molto grande e in grado di permettere quelle misure di distanziamento sociale necessarie e imprescindibili per la riapertura. Per quanto riguarda gli orari il nido aprirà il cancello alle 8 per richiuderlo alle 17 e sono previsti scaglionamenti in diversi orari sia per l’entrata che per l’uscita. Il costo settimanale del turno full time sarà di 90 euro, mentre il turno part time di 60 euro. Una proposta questa che potrà essere estesa, alle stesse condizioni, anche ai fratelli più grandi degli iscritti presso i nidi comunali, però solo se nella fascia di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

Se il centro estivo si svolgerà esclusivamente presso il nido di viale Maraini, le educatrici saranno tuttavia quelle di riferimento, quelle che i bambini hanno avuto durante i mesi di funzionamento delle strutture e che già conoscono.