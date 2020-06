30 giugno 2020 a

Rieti, carambola tra un tir e due auto lungo la Salaria all'altezza del nucleo industriale.

I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti questa mattina, 30 giugno, lungo la Salaria, all'altezza del nucleo industriale, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto e un grosso Tir. Prontamente in posto insieme ai carabinieri della locale stazione, la polizia stradale ed i Sanitari del 118, i pompieri hanno messo in sicurezza i tre automezzi e affidato le persone coinvolte al 118 per le cure del caso.