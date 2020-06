30 giugno 2020 a

Emergenza scuole, la Fondazione Varrone offre i suoi palazzi per ospitare le classi.

“Ci aspetta un autunno complicato, sia sul piano sociale che economico. Ma questo non deve farci trascurare la scuola, senza la quale davvero non c’è crescita. Per questo come Fondazione siamo pronti a mettere a disposizione i nostri spazi per le necessità degli istituti cittadini. A Rieti abbiamo i due auditorium – di Santa Scolastica e di San Giorgio – abbiamo Palazzo Dosi e altri immobili: è un contributo che ci sentiamo di dare alla comunità scolastica nel caso ne abbia bisogno”.

Lo ha detto il presidente Antonio D’Onofrio a Palazzo Potenziani aprendo la conferenza stampa sulla rassegna estiva della Fondazione. “In fondo si tratta di un impegno che va nella medesima direzione: quello di investire sulla cultura e sull’inclusione come strumento di crescita”.