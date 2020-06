Poggio Mirteto, perdite d'acqua in centro e allo Scalo. Aps: "Siamo intervenuti subito"

Elisa Sartarelli 30 giugno 2020 a

Vistose perdite d'acqua a Poggio Mirteto in centro e allo Scalo. Una grossa perdita d'acqua è visibile da diversi giorni tra via Matteotti e via San Paolo, poco distante da piazza Martiri della Libertà (proprio di fronte al distributore di benzina). Il tratto di strada in discesa sarebbe completamente bagnato.

A far presente la perdita d'acqua a Poggio Mirteto Scalo, tramite social network, è Walter Consumati, ex consigliere storico di minoranza. "Per continuare a parlare di acqua, - fa presente - c'è qualche amministratore a cui è capitato di andare a Poggio Mirteto Scalo passando per la strada provinciale? Se l'avesse fatto si sarebbe accorto che, poco prima della curva di Volpignano, da tanto tempo c'è una vistosa fuoriuscita d'acqua dal manto stradale. Oltre all'enorme e ingiustificato spreco di acqua potabile e ai danni per i proprietari dei fondi limitrofi, probabilmente sotto l'asfalto (che presenta già lesioni) si sta creando una erosione che potrebbe causare lo sprofondamento di qualcuno dei mezzi pesanti (autobus di linea, autocarri, autotreni) che quotidianamente percorrono quella strada, creando pericolo per le persone. La segnalazione è stata fatta ripetutamente ad Aps senza esito. Non è il caso che i responsabili della pubblica incolumità (chiunque essi siano) si facciano sentire?".

Aps ha fatto sapere che le squadre stavano intervenendo e che la segnalazione al numero guasti riguardante Poggio Mirteto Scalo risale a giovedì scorso. Ora il problema sembra risolto. "La perdita di via Provinciale Stazione - dice il sindaco Giancarlo Micarelli - è stata prontamente segnalata da alcuni giorni da parte del comune ad Aps".