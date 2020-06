L'ex vicesindaco: "In questi giorni si stanno diffondendo false voci"

Paolo Giomi 29 giugno 2020 a

a

a

Fara Sabina, Cuneo: "Il commissario non bloccherà i progetti già approvati"

“In questi primi giorni di gestione commissariale del Comune di Fara in Sabina, si sta diffondendo una voce falsa e priva di fondamento secondo la quale il Commissario bloccherà tutte le iniziative e i progetti approvati e avviati fino ad oggi”, così in una nota Roberta Cuneo, consigliera comunale uscente.

“Mi preme invece sottolineare – continua Cuneo - come il commissario sarà impegnato, come da normative, a portare avanti tutti gli atti già approvati corrispondenti alle competenze del Comune. Uno su tutti la riapertura delle scuole all’inizio del nuovo anno scolastico secondo le linee del Ministero dell’Istruzione”. “Ai cittadini – conclude la consigliera comunale uscente - vanno dette le cose come stanno, senza inutili allarmismi”.