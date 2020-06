Anziano precipita in scarpata, salvato dai vigili del fuoco

L'uomo stava passeggiando col suo cane su una strada sterrata

I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti in mattinata nel Comune di Cantalice, a ridosso del centro abitato, per recuperare un uomo anziano che mentre se ne andava a passeggio con il suo cane su una strada sterrata, ha perso l'equilibrio ed è precipitato nella scarpata sottostante, fermando fortunatamente la sua corsa su dei rovi nel sottobosco.

Subito allertati e arrivati prontamente sul posto, i vigili del fuoco sabini con un operatore Saf (nucleo speleo alpino fluviale) si sono calati in sicurezza per la scarpata fino a raggiungere l’anziano, mettendolo prima di tutto in condizioni di sicurezza e subito dopo riportandolo sulla strada sterrata per metterlo a disposizione dei sanitari del 118 anch'essi giunti in posto.

Una volta stabilizzato, l'uomo è stato trasportato all'unità mobile per essere poi condotto all’ospedale provinciale per le cure del caso. Le sue condizioni non apparivano gravi.