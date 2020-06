Centri estivi negli asili nido, nulla di fatto

Martedì nuovo incontro tra le parti

Un incontro in due tempi quello che venerdì 26 si è svolto in Comune a Rieti per discutere della riconversione dell’attività educativa degli asili nido “Ciancarelli” di viale Maraini e Quattro Strade in centri estivi. All’incontro hanno partecipato sindacati e Aldia, la cooperativa sociale che si è aggiudicata la gestione delle due strutture.

Mattina e pomeriggio le parti si sono incontrate per definire fasi e modalità ma non sono approdate a nulla di definitivo tanto che martedì 30 giugno si incontreranno nuovamente.

E’ aperta dunque la fase di co-progettazione che si spera possa terminare con una celere apertura. Dal primo luglio si vorrebbe dare il via alle attività, per tutto il periodo estivo, aspettando che dal primo settembre le strutture possano riaprire come asili nido, tornando alla normalità o quasi.

Fino ad ora le educatrici si sono organizzate per gestire una didattica a distanza fatta di piccole lezioni, canzoni e letture, video inviati giornalmente per mantenere con i piccoli un legame. La società Aldia sarebbe pronta e disponibile alla riapertura tanto che ha già predisposto dei corsi di formazione per le operatrici.

Molti genitori dei bambini più piccoli, quelli nella fascia da 0 a 3 anni, avrebbero chiesto la riapertura dei nidi comunali e sembrerebbero disposti a iscrivere i propri figli nei riconvertiti centri estivi. Certo che se la cosa andrà per le lunghe le famiglie saranno costrette a prendere strade alternative per far fronte alle necessità lavorative. Alcune strutture private a Rieti, anche gestite dalle suore, hanno infatti già riaperto come centri estivi e hanno accolto tanti piccoli ospiti. Il Comune di Rieti, secondo quanto affermato dall’assessore ai Servizi Sociali Giovanna Palomba, sta “lavorando per aprire centri estivi presso le proprie sedi” ma si dovrà aspettare ancora qualche giorno.