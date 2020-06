Bollette Aps, mercoledì appuntamento per correggere gli errori

Voluto dal sindaco Luca Zonetti

Nella controversia che in Sabina era scoppiata contro Aps, additata per aver emesso bollette dell’acqua troppo care, il sindaco di Castelnuovo di Farfa, Luca Zonetti, che allora era sceso in campo per difendere i propri cittadini, proprio in questi giorni è tornato sulla questione, però per mantenere fede alla promessa fatta ai suoi concittadini al momento del verificarsi del problema.

Infatti Zonetti aveva proposto l’attivazione di un punto ad hoc per informazioni e reclami, che avrebbe evitato ai suoi residenti di recarsi a Rieti oppure di trascorrere ore al telefono, interfacciandosi con un numero verde intasato.

Una proposta che Zonetti si è impegnato a far divenire realtà, tanto che, come lo stesso ha annunciato, il prossimo “mercoledì 1° luglio, dalle 9 alle ore 12, sarà attivo, presso la sede comunale di Castelnuovo uno sportello Acqua Aps”. Pertanto, aggiunge Zonetti “tutti i cittadini che debbono rettificare le fatture dell’acqua da poco recapitate, possono prendere un appuntamento chiamando lo 0765.36131, tasto 4”. Tuttavia, ha precisato Zonetti, non sarà in loco personale di Aps, ma un nostro dipendente, che, attraverso una linea diretta, provvederà a comunicare eventuali variazioni”.